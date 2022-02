Pour Martine Aubry, Eric Zemmour n’est « pas le bienvenu à Lille » Alors qu’Eric Zemmour doit tenir un meeting à Lille le 5 février, la maire de la ville estime qu’il n’est « pas le bienvenu » et appelle à manifester contre l’extrême droite. Martine Aubry, le 25 février 2021 à Lille. La maire socialiste de Lille Martine Aubry a appelé samedi 29 janvier à participer à un rassemblement dans sa ville contre l’extrême droite le 5 février, jour où doit se tenir un meeting d’Eric Zemmour, soulignant que le candidat à la présidentielle n’était pas le bienvenu. Retrouvez toute l’actualité sur la campagne présidentielle Soyons nombreux samedi 5 février […], aux côtés de SOS Racisme, pour dire NON au racisme et à l’extrême droite​, exhorte Martine Aubry dans un communiqué invitant à se rassembler à 11 h le samedi 5 février place de la République, à Lille. « Campagne ultra-violente » Nous ne pouvons pas rester silencieux alors que se tient dans la ville un meeting de la campagne ultra-violente d’Eric Zemmour, estime-t-elle. Tout ce qu’il est, tout ce dont il se réclame, sape les fondements de la République fraternelle que nous défendons, déplore la maire.