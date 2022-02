Les Lourdes Peines Requises Contre Chakib Khelil et de Hauts Responsables de la Sonatrach ! ALGERIEPART PLUS - 1 FÉVRIER 2022 144 2 Share Le procès pour corruption de l’ex-ministre algérien de l’Energie Chakib Khelil, 82 ans, en poste pendant 10 ans sous la présidence de l’ancien Président déchu, Abdelaziz Bouteflika, s’est ouvert, le 31 Janvier 2022, devant le pôle judiciaire spécialisé économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed à Alger. Le Procureur de la République, près du tribunal de Sidi M’hamed, a requis de lourdes peines contre les accusés poursuivis pour des délits liés à la dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conclusion de marchés publics contraires à la réglementation en vigueur. Chakib Khelil, en fuite à l’étranger, est jugé par contumace alors que l’ex PDG de la Sonatrach, Mohamed Meziane, purge une peine de prison à Oran, en Algérie, dans le cadre d’une autre affaire. Une peine de 20 ans de prison ferme requises par le même procureur de la République à l’encontre de l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, dans le cadre d’une affaire de corruption, ainsi qu’une amende de deux millions Da, le maintien du mandat d’arrêt international émis en septembre 2019, la confiscation de ses biens immobiliers, mobiliers et comptes bancaires, ainsi que ceux des membres de sa famille ! Dans la même affaire, ce sont une peine de 10 de prison ferme et une amende d’un million de Dinars qui ont été requises contre Mohamed Meziane et l’ancien Vice-Président de la Sonatrach, Abdelhafidh Feghouli ainsi qu’une peine de 4 ans de prison ferme et un million de Dinars à l’encontre de Boumediene Abbas, l’ex-directeur des affaires juridiques à Sonatrach. M.Feghouli, placé en détention provisoire, a affirmé que lors de la conclusion du marché avec le groupe « Saipem », les procédures légales en vigueur n’avaient pas été respectées… Boumediene Abbas, qui comparait libre a déclaré qu’il n’avait été que membre de la commission d’appel d’offres pour la réalisation du complexe d’Arzew et qu’il n’avait exclu ou avantagé aucun groupe au dépend d’un autre, ajoutant que c’est la commission d’évaluation des offres techniques qui est chargée des négociations ! Toutes ces personnes sont accusées d’avoir conclus de manière illégale le marché pour la réalisation du complexe gazier d’Arzew (Oran) en 2008, lors duquel le Groupe italien Saipem avait été privilégié, sur instruction de l’ancien ministre, Chakib Khelil, au détriment de la société émiratie « Petrofac » qui avait présenté une meilleure offre. Le Procureur a demandé qu’une amende s’élevant au double des factures gonflées, dont le montant dépasserait les 9 millions de Dollars américains, soit infligée contre les personnes morales. Une peine de 10 ans de prison ferme et une amende d’un million de Dinars ont été requises à l’encontre des accusés, Gilbert Bulato et Massimo Gallipoli Steal, représentants du Groupe italien. Enfin, le procureur de la République a requis une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 200.000 Dinars à l’encontre des autres accusés, à savoir des cadres des Douanes et des transitaires avec confiscation de leurs biens immobiliers et bancaires.