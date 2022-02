Maghreb Émergent février 1, 2022 16:12 Actualités La sécheresse guette : fébrilité au ministère des Ressources en eau Les secteur des ressources en eau est confronté depuis une année à la « crise des robinets secs », surtout dans la région du centre du pays, notamment dans la capitale Alger. Le ministère de tutelle est en plein branle-bas de combat pour tenter de contenir une situation qui s’annonce des plus difficiles. Le département des Ressources en eau a opéré plusieurs nominations en vue de restructurer un secteur assissur un véritable volcan. L’ex-directeur général par intérim de l’Algérienne des eaux (ADE), Taha Derbal, a ainsi été nommé secrétaire général du ministère et de la sécurité hydrique. Le poste de DG de l’ADE a été confié à Mustapha Reqiq. Par ailleurs, selon des sources médiatique, le ministère des ressources en eau projette d’étendre le champ d’action de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) vers d’autres wilayas du centre du pays, dont Blida, Medéa, Bouira, Tizi-Ouzou et Boumerdes. Cette restructuration intervient avant l’arrivée de la saison estivale qui induit de fortes tensions sur la ressource hydrique, surtout que les projets de construction de stations de dessalement d’eau de mer accusent un retard et le niveau de remplissage des barrages ne dépasse pas les 36% en ce mois de janvier.