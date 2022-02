A la une Le drame de l'enfant Rayan rapproche plus que jamais... A LA UNESOCIÉTÉ Le drame de l’enfant Rayan rapproche plus que jamais les peuples algériens et marocains : la fraternité brise la propagande de la haine ALGERIEPART PLUS - 4 FÉVRIER 2022 La dramatique histoire du petit Rayan a rapproché plus que jamais les peuples algériens et marocains. Un véritable élan de solidarité est né au sein de la population algérienne depuis le début de ce drame qui pourrait mettre en péril la vie d’un petit garçon fragile dont le sort a ému le monde entier. Sur les réseaux sociaux, comme dans les médias, les algériennes et algériens ont massivement exprimé leur solidarité avec la famille et proches de ce petit garçon chétif que les secouristes marocains tentent de sauver coûte que coûte. Le soutien des algériens à leurs voisins marocains est unanime et sans aucune faillie face à cette douloureuse. Rayan est un petit garçon qui est tombé accidentellement mardi dernier dans un puits asséché de 32 m de profondeur, étroit et difficile d’accès, creusé près de la résidence familiale dans un village non loin de la localité de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen (nord du Maroc). « Dans un moment d’inattention, le petit est tombé dans le puits que je réparais. Je n’ai pas pu fermer l’œil de la nuit », a témoigné le père de Rayan auprès du site d’information marocain Le360. « Rayan jouait à côté mais il a disparu (mardi) vers 14 heures. Toute la famille s’est mobilisée pour le chercher jusqu’à ce qu’on apprenne qu’il était tombé dans le puits », a raconté la mère de l’enfant, les yeux embués de larmes. Mobilisées depuis plus de 48 heures, les équipes de secours n’ont pas pu descendre directement dans le puits car « son diamètre ne dépasse pas 45 cm », a déclaré Abdelhabi Temrani, responsable de l’opération de sauvetage, à la télévision publique marocaine Al Oula, rapporte à ce propos l’AFP. D’après la même source, les secouristes ont également pensé « à élargir le diamètre du puits mais ce n’était pas possible à cause de la nature de la terre qui pouvait conduire à un éboulement », a expliqué de son côté le porte-parole de l’exécutif marocain. Les autorités marocaines ont identifié une seule solution pour sauver la vie à c petit garçon âgé de 5 ans. Il s’agit de creuser autour du puits pour sauver l’enfant. Les travaux de forage « ont atteint plus de 27 m, avec l’espoir d’arriver à 32 m durant les prochaines heures, avant de creuser une brèche horizontale de 3 m entre le trou et le puits pour récupérer l’enfant », a rapporté l’agence de presse MAP, l’agence de presse gouvernementale. Un tube de forage sera ensuite inséré pour permettre aux sauveteurs de pouvoir progresser jusqu’au jeune garçon. Cette opération est très périlleuse et risque de provoquer un éboulement. Le Maroc retient ainsi son souffle et espère que cette opération de sauvetage sera couronnée par la réussite et permettra de sauver la vie à Rayan. Les Algériens retiennent aussi leur souffle et suivent minute par minute les directs des médias marocains qui ont envoyé plusieurs de leurs journalistes sur le site de ce drame pour assurer une couverture spéciale de ce drame inouï. Comme au Maroc, les internautes algériens ont partagé massivement Le hashtag #sauvezrayan (en arabe). Tout comme l’international marocain et vedette du PSG Achraf Hakimi qui a repartagé sur Instagram une illustration, accompagnée de deux émojis : le cœur brisé et les mains jointes de la prière, la star du football Algérien Riyad Mahrez, n’a pas hésité à partager sur Facebook une photo de Rayan doublée du hashtag #Stay Strong (Reste Fort). L’émotion est telle que les peuples des deux pays voisins ont retrouvé leur union et fraternité légendaire et ancestrale. Lors de cette épreuve, les deux peuples des deux grands pays du Maghreb ont totalement neutralisé cette propagande politique diffusant depuis de longs mois la haine et semant la zizanie à cause des différends politiques opposant les dirigeants des deux régimes opposés dans une lancinante et ancienne guerre froide.