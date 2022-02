The Baltic Times Sauvetage de l’enfant Rayan: les efforts inlassables se poursuivent Achraf El Mourabit Il y a 50 minutes Commune Tamorot (province de Chefchaouen) – Les efforts inlassables des équipes de sauvetage ont permis de réaliser des avancées dans l’opération de forage horizontal pour atteindre Rayan, un enfant de 5 ans tombé dans un puits dans la commune Tamorot (province de Chefchaouen). Les travaux de forage horizontal, qui ont débuté vendredi après-midi après avoir dépassé le problème de glissement de terrain, ont permis de commencer le creusement d’une brèche entre le puits et le trou parallèle creusé par les bulldozers, a-t-on appris auprès des autorités locales. Les travaux de forage horizontal se poursuivent durant la nuit du vendredi à samedi, tout en fixant les parois afin de protéger les équipes d’intervention contre les risques de glissement de terrain. Après avoir achevé le forage vertical d’une profondeur d’environ 32 mètres, l’opération de creusement d’une brèche horizontale a commencé avec l’aide d’une équipe d’experts. Une équipe d’ingénieurs topographes et d’experts de la protection civile ont mené une étude technique sur la zone entourant le puits et l’état du sol pour s’assurer de sa solidité, afin d’éviter tout incident pouvant impacter l’opération de sauvetage. Avec la poursuite des travaux de forage horizontal, des canaux ont été fixés afin de permettre à l’équipe de sauvetage d’avancer de manière sûre. Cet article Sauvetage de l’enfant Rayan: les efforts inlassables se poursuivent est apparu en premier sur MAP Express.