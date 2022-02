franceinfo Indre-et-Loire : l'œuvre en hommage au héros algérien Abdelkader vandalisée avant son inauguration Franceinfo Il y a 25 minutes commentaires France-Algérie : la stèle en hommage à l’émir Abdelkader vandalisée… Tennis – ATP : Le tableau de Rotterdam L'émir algérien, qui avait combattu les Français dans les années 1830-1840, avait été détenu à Amboise avec plusieurs membres de sa famille de 1848 à 1852. © Fournis par franceinfo L'œuvre en hommage à l'émir Abdelkader (1808-1883) a été vandalisée avant son inauguration, samedi 5 février à Amboise (Indre-et-Loire), ont constaté des journalistes de l'AFP. Intitulée Passage Abdelkader et signée de l'artiste tourangeau Michel Audiard, l'œuvre représente ce personnage historique dans une feuille d'acier rouillé. Elle a été largement dégradée dans la partie basse de la structure. L'inauguration de la stèle a été maintenue, mais le maire d'Amboise, Thierry Boutard (DVD), a fait part de son "indignation". "J'ai eu honte qu'on traite une œuvre d'art et un artiste de cette sorte. Le deuxième sentiment est bien sûr l'indignation. C'est une journée de concorde qui doit rassembler et un tel comportement est inqualifiable", a-t-il dit. L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, a appelé de son côté à "davantage de dialogue et de compréhension". Un personnage clé de l'histoire algérienne Cette œuvre pour les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie avait été proposée par l'historien Benjamin Stora dans son rapport sur "Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie", remis à Emmanuel Macron en janvier 2021. Le combattant algérien avait pris la tête de la rébellion qui s'était opposée à la colonisation du territoire par la France, et qui a tenu tête à l'armée française durant de nombreuses années. Mais après plusieurs revers, il a dû capituler en 1847. Il a alors été détenu à Amboise avec plusieurs membres de sa famille, de 1848 à 1852, avant d'être libéré par Napoléon III. Abdelkader a ensuite terminé sa vie en Syrie, où il s'est notamment illustré en sauvant des chrétiens menacés par des musulmans lors d'une vague de persécutions à Damas. Ce qui lui valut de recevoir la grande croix de la Légion d'honneur de la part de son ancien ennemie, la France.