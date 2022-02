DES DRAMES ÉVITABLES par El-Houari Dilmi Le drame de l'enfant marocain, coincé dans un puits asséché depuis cinq jours au nord du royaume, rappelle aux Algériens le douloureux souvenir du jeune Ayache, repêché sans vie en décembre 2018 du fond d'un puits artésien à M'sila. La semaine dernière encore, huit personnes sont mortes carbonisées dans l'incendie d'un dépôt de cosmétiques à Sétif. Si la fatalité est presque toujours mise en cause dans ce genre de drames humains, la main coupable de l'homme est souvent derrière ces accidents mortels. Une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou pas, se prévoit non pas pour empêcher sa survenue, mais pour anticiper ses effets dévastateurs, surtout quand il s'agit de mort d'homme. Les remords, l'étonnement et la stupeur ne servent à rien quand des drames sont évitables, comme la crue d'un oued, la noyade d'un enfant, l'écroulement d'un balcon, la mort par asphyxie au monoxyde de carbone ou encore un accident de la route meurtrier. L'imprévoyance et l'amateurisme quand il s'agit de prévenir des périls, majeurs ou mineurs, sont les premiers coupables dans la survenue de drames douloureux comme celui de l'enfant marocain. L'absence de règles d'entretien et de maintenance rigoureuses, ajoutée à l'inconscience de certains à vouloir défier les lois de la nature peuvent causer beaucoup de drames, notamment ceux liés à ces centaines de puits creusés dans la nature et sans protection aucune. Lorsque le drame survient et les dégâts constatés, il ne servirait à rien de chercher un bouc émissaire ou faire porter le chapeau à Dame Nature qui ne pardonne jamais quand l'homme tente de défier ses lois. Apprendre à gérer la post-catastrophe et non pas la catastrophe en elle-même, développer l'anticipation des événements en s'appuyant sur des procédures de vigilance et de veille permanente des risques, est certainement la première leçon à retenir. Se tenir prêt à faire face aux situations qui impactent directement la population et sa sécurité est plus qu'une urgence.