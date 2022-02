Algérie : une folle rumeur Domenech a enflammé les Fennecs !

Raymond Domenech aurait été contacté par la Fédération Algérienne pour prendre le poste de DTN. Raymond Domenech aurait été contacté par la Fédération Algérienne pour prendre le poste de DTN. Ces dernières heures, une folle rumeur commençait à prendre de l'épaisseur alors que des contacts entre Raymond Domenech et la Fédération algérienne étaient évoqués tandis que l'ancien sélectionneur de l'équipe de France aurait pu rejoindre la DTN (Direction Technique Nationale). Si cela a vite été démenti par DZFoot, les sources divergent. Contactés par le média, des proches de l'ancien entraîneur du FC Nantes indiquent qu'il n'existe rien de concret entre le vice-champion du monde 2006 et l'Algérie. Pourtant, La Gazette du Fennec, toujours bien informée, avance le contraire. La FAF aurait bien contacté l'ancien sélectionneur des Bleus à propos du poste de DTN. Le média estime même qu'il serait le mieux placé pour être nommé et prendre la succession d'Ameur Chafik, licencié après la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que l'Algérie affronte le Cameroun en barrages de la Coupe du Monde en mars prochain, le timing interroge.