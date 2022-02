Annaba Vol d’équipements sous douane d’une entreprise espagnole 21 Fév 2022 Annaba 91372 fois Vol d’équipements sous douane d’une entreprise espagnole Un nouveau scandale, à l’allure d’une réplique d’un séisme de forte magnitude, dont l’épicentre est situé à la carrière d’agrégat de la zone kef Bouacida, au Nord de la commune d’Oued El-Aneb, dans la daïra de Berrahal, est venu secouer de plein fouet, Annaba, une ville qui semble être continuellement submergée par des affaires scandaleuses. Activant dans les secteurs de la construction et de l’ingénierie, en l’occurrence le groupe de BTP espagnol Obrascon Huarte Lain (OHL), a vu la majorité absolue de ses équipements, dont la valeur est estimée à plus de 50 Mds de centimes, disparaitre au niveau d’une carrière d’agrégat non gardée, sans que personne ne bouge le petit doigt. Du jamais vu à travers le territoire national, a-t-on constaté sur les lieux. Il s’agit de l’indue appropriation de manière digne de « pirates » d’une station complète de concassage et ciblage fixe, d’un autre mobile à percussion, des groupes électrogènes et des pièces mécaniques et autres accessoires pour camions, ainsi que la décortication d’un chalet qui abritait l’administration, et la liste est encore longue des équipements qui ont été importés, après avoir démontés et chargés à bords de camions, en plein jour. Pire encore, ces paquetages pillés sont en admission temporaire, autrement dit sous régime douanier et doivent être réexportés à la fin du projet vers le pays d’origine. Le pot-aux-roses a été découvert la semaine écoulée par un sous-traitant originaire de la commune d’Azzaba, dans la wilaya de Skikda, à savoir Chekkat Samir. Il s’est déplacé sur les lieux en compagnie d’un huissier de justice pour notifier son débiteur sur une saisie sur meuble, car l’OHL doit au plaignant plus de 4 milliards de centimes. « En arrivant sur le site, j’étais choqué par l’état de dégradation de la base logistique de la société Ibérique OHL, qui semble avoir été ravagé par un tsunami. Cependant, nous avons trouvé un engin en location en train de procéder au chargement de certains équipements. Information prise auprès du conducteur, il s’est avéré qu’il travaille au profit d’un industriel qui serait en position d’une décision de justice de saisie. Ce dernier très menaçant nous a interdit l’accès », a tenu à dénoncer notre interlocuteur, tout en saisissant la gendarmerie et le tribunal de Berrahal. Pour les opérateurs économiques, c’est un « crime ». Ils ont indiqué dans ce contexte que « la justice ne permet pas à un créancier de toucher aux biens de son débiteur, et que la saisie-vente est obligatoirement précédée d'un commandement de payer à travers des énonciations propres à tous les actes de poursuites ».