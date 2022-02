Constantine/Pour détournement de 1,6 milliard Sept membres d’une organisation professionnelle arrêtés 22 Fév 2022 Constantine 6174 fois Sept membres d’une organisation professionnelle arrêtés La section économique et financière de la police judiciaire de la sureté de wilaya de Constantine a traité dernièrement une affaire de détournement de 1,6 milliard de centimes dans une organisation professionnelle et dans laquelle étaient impliquées 7 personnes âgées de 19 à 70 ans. Les suspects sont accusés d’avoir utilisé leur fonction dans une organisation professionnelle menée par un ancien coordinateur de wilaya figurant parmi eux, pour faciliter le détournement à travers la falsification des cartes d’adhésion et le paiement des cotisations. L’affaire remonte à l’année 2020 suite à des instructions des pouvoirs publics instituant des allocations spéciales à des organisations professionnelles pour les indemniser des pertes subies suite aux arrêts d’activités liés à la pandémie de la Covid 19. Et à partir de là, l’accusé principal et ses complices ont mis à profit cette situation exceptionnelle pour réunir les dossiers des adhérents professionnels au niveau du bureau de wilaya de l’organisation, qui ont exprimé le besoin de bénéficier de cette allocation pour leur imposer indûment de verser des montants de 1000 à 2000 dinars, suivant l’activité exercée, en faisant passer ces sommes en tant que cotisations, mais sans qu’il leur soit délivré des reçus de versement. L’enquête approfondie menée par les éléments de la section économique et financière de la police judiciaire a établi que le compte bancaire de l’organisation professionnelle ne contient aucune trace des sommes collectées et conclu que l’accusé principal et ses complices se sont donc accaparés des sommes versées par les adhérents, dont le montant global a dépassé les 1 milliard et 600 millions de cts. L’enquête s’est poursuivie et complétée avec tous les complices de l’accusé principal par l’établissement des procédures judiciaires relatives au cas de l’espèce. Ainsi et après l’accomplissement de toutes ces procédures, un dossier complet a été ficelé et par lequel tous les accusés ont été déférés par-devant le procureur de la république local.