Annaba Nouvelle instance anti-corruption Des commis de l’Etat sous la loupe des « incorruptibles »

Nouvelle instance anti-corruption Des commis de l’Etat sous la loupe des « incorruptibles » 16 Fév 2022 Annaba 21791 fois La nouvelle instance chargée d'enquêter sur les signes extérieurs de richesses des agents publics, créée en janvier dernier, sur instruction du président de la république, Abdelmadjid Tebboune, annonce la couleur à partir d’Annaba, une ville devenue une référence, en matière de corruption. En effet cet organe, qui a pour mission d’intensifier des actions préventives de lutte contre la corruption, à commencer par la définition de nouvelles conditions précises pour la publicité des marchés et des appels d'offres dans les journaux, a dépêché, depuis un certain temps déjà, des détectives qualifiés d’« incorruptibles », à Annaba, apprend-on de source crédible. Des bruits de couloirs révèlent que cette action anti-corruption, placée sous le principe « Min Aïna Laka Hada ?» (Comment avez-vous obtenu cela ?), consiste en des investigations approfondies sur l'enrichissement de certains fonctionnaires publics, ciblant, en particulier ceux parmi les agents des institutions financières, les secrétaires généraux, les maires, qui mènent un train de vie extravagant ou ostentatoire auraient été approchés. Nos sources affirment, que des commis d’état ont dû se soumettre aux procédures rigoureuses qu’impose la lutte contre la corruption et qui ont eu à justifier l'origine de leurs biens, à Annaba ou ailleurs, seraient dans de très sales draps. À rappeler que l’annonce par le chef de l’Etat de la création de cette instance, en conseil des ministres tenu au début du mois de janvier 2022, est intervenue suite à l'examen d'un projet de loi sur la prévention et la lutte contre la corruption. Ce texte avait prévu également la création d'une Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. A suivre… B. Salah-Eddine