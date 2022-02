Annaba Saisie d’un kilo de cocaïne 23 Fév 2022 Annaba 1343 fois Saisie d’un kilo de cocaïne Le service régional de la lutte contre la détention, la vente et le stockage de drogues diverses et substances psychotropes dont le siège se trouve à El Hadjar vient encore une fois de mettre fin aux agissements d’un dangereux réseau national de trafic de drogue. Ce service fait part de la saisie de plus d’un kilogramme de drogue dure, de la cocaïne et de l’arrestation de 4 trafiquants âgés de 28 et 36 ans qui opéraient sur le territoire national. L’opération qui s’est déroulée dans le courant de la semaine a permis aux agents de ce service spécialisé qui couvre 15 wilayas de l’Est du pays ainsi que celle de Biskra, de saisir également 4 téléphones portables. Une voiture touristique, une Polo, qui servait à leurs déplacements a été également saisie. Les membres de ce réseau ont fait l’objet d’une présentation par devant le procureur de la république territorialement compétent selon les procédures d’usage. Le communiqué n’indique pas si ces individus ont été placés sous mandat de dépôt ou seraient en attente de la clôture de l’enquête, où seraient impliqués d’autres membres de ce réseau qui doit avoir des ramifications jusqu’à la frontière marocaine par où transitent des tonnes de ce poison. Ahmed chabi