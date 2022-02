MENULe Point International InternationalCouverture du Point N° 2585 International Entre le Maroc et l’Algérie, la pression s’accentue Le royaume chérifien a créé un commandement rapproché pour la zone militaire à sa frontière orientale, sur fond de grave crise diplomatique avec Alger. Par Armin Arefi Publié le 23/02/2022 à 17h21 - Modifié le 24/02/2022 à 09h35 La nouvelle a été publiée lundi 21 février dans la revue officielle de l'armée marocaine. Les Forces armées royales (FAR) ont créé en début d'année un commandement rapproché pour la zone militaire située dans l'est du Maroc, face à la frontière avec l'Algérie. « La création de cette entité a pour objectif d'assurer la cohérence du commandement, du contrôle et du soutien des composantes terrestres, aériennes et maritimes des FAR », écrit la revue dans son édition de février-mars. Elle est censée donner aux forces armées marocaines « plus de souplesse et de liberté d'action nécessaires à l'accomplissement des différentes missions ». Inaugurée il y a cinq ans, la « zone est », divisée en trois secteurs, était jusqu'ici dirigée depuis Rabat par l'état-major général des forces armées marocain...