Conséquence de la crise ukrainienne : les prix du blé flambent sur les marchés mondiaux Les prix du blé ont augmenté ce jeudi à leur plus haut niveau depuis plus de neuf ans, en raison de la crise ukrainienne, qui fait craindre que l’approvisionnement mondial ne soit affecté. Les contrats à terme sur le blé de mai au Chicago Board of Trade ont bondi de 5,7% à environ 9,34 dollars le boisseau, soit le prix le plus élevé depuis juillet 2021, selon l’agence Reuters. Les analystes estiment que l’escalade en Ukraine aura « des conséquences extrêmement graves pour la sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », qui représentaient 40% des exportations ukrainiennes de maïs et de blé en 2021. Pour sa part, le magazine américain Foreign Policy met en garde contre une crise alimentaire dans le monde, notamment en Afrique et en Asie, suite aux tensions entre la Russie et l’Ukraine. Le rapport affirme qu’une grande partie des terres agricoles productives de l’Ukraine se trouvent dans ses régions orientales, qui sont les zones les plus exposées à l’attaque russe. Pour sa part, l’Algérie importe son blé de Russie. Elle en a acquis 363.500 tonnes lors de l’année agricole en cours, soit une augmentation de 13 fois par rapport aux exportations de l’année précédente, selon un communiqué du Service fédéral russe de contrôle vétérinaire et phytosanitaire. Et l’agence de presse Bloomberg a rapporté que l’Algérie s’était engagée en novembre 2021 à importer 200 000 tonnes de blé russe supplémentaires. R.I.