Sports.fr La nouvelle folie de Benzema à 400 000 euros François Kulawik - Il y a 5 h Karim Benzema a beau être le leader du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il n'a jamais compté parmi les joueurs les mieux payés du vestiaire madrilène. Un statut qui échoit à Gareth Bale et Eden Hazard. Avec un salaire brut estimé à quelque 13 millions d'euros, l'international tricolore peut néanmoins s'autoriser quelques plaisirs. Outre une villa madrilène estimée à quelque 5 millions d'euros, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions possède également un garage pour le moins impressionnant. La collection de l'ancien Lyonnais fera rêver les amateurs de voitures. Et ce d'autant plus que l'attaquant madrilène fait dans l'éclectique. Ferrari, Mercedes, Rolls-Royce, Lamborghini, Bugatti: il y en a pour tous les goûts ou presque. Son garage est estimé à plusieurs millions d'euros avec comme pièce-maîtresse une Bugatti Veryron, estimée à elle seule à plus d'un million d'euros. Produite entre 2005 et 2015, la belle italienne, dont la vitesse de pointe frôle les 430 km/h, n'existe qu'en 450 exemplaires. Mais à en croire son compte Instagram, Karim Benzema semble avoir fait une nouvelle acquisition. Le Français a en effet pris la pose devant une McLaren 765LT. La supercar, inspirée de la 720S, n'a été sortie qu'à 765 exemplaires et coûte un peu moins de 400 000 euros. Forte d'un moteur V8 qui développe 765 chevaux, la 765LT, dont la vitesse maximale avoisinne les 330km/h, est devenue en 2021 la voiture la plus rapide du monde en passant de 0 à 100 km/h en seulement 1,7 seconde.