DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev prise d'assaut par les Russes, nouveaux bombardements

encerclée par les troupes russes. Les combats s'enveniment dans le nord de Kiev avec des attaques aériennes et terrestres. Les bombardement continuent de pleuvoir sur tout le pays ce vendredi 25 février 2022, deuxième jour de l'invasion décidée par Vladimir Poutine. Kiev, devient une des cibles principales de l'armée russe. Le nord de la capitale devient la scène de combats entre soldats russes et ukrainiens, la ville est en proie aux attaques aériennes et bombardements répétés depuis ce matin couplés à la progression des troupes terrestres. L'opération militaire massive lancée par Vladimir Poutine pour "arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine" entre dans sa deuxième journée ce vendredi 25 février. Les missiles russes continuent de pleuvoir sur toute l'Ukraine. A Gorlovka, près de Donetsk une école a été touchée par une bombardement, on compte déjà deux professeurs morts. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a décrété la mobilisation générale, hier soir. Un communiqué précise que toutes les personnes soumises "à la conscription militaire et les réservistes" seront sollicitées, la mobilisation est pour l'heure prévue pour 90 jours dans toutes les régions de l'Ukraine. Le chef d'Etat regrette que son pays soit "laissé seul" face à la Russie. L'Ukraine a fait part des pertes humaines enregistrées 24 févriers, au moins 137 Ukrainiens, militaires ou civils, ont été tués hier et 316 autres personnes ont été blessés. Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé ce vendredi très tôt dans la matinée à l'issue du Conseil européen, il renouvelle le soutien de l'UE à l'Ukraine et la condamnation de l'entrée en guerre de la Russie. L'UE a retenu la train de sanctions le "plus sévère jamais mis en oeuvre" visant à isoler la Russie. La Biélorussie, jugée complice de l'invasion, doit aussi être concernée par les sanctions. A l'origine, principalement, de la menace d'une attaque de la Russie en Ukraine : la volonté de cette dernière d'intégrer l'Otan, ce que n'accepte pas Vladimir Poutine. Il a à nouveau redit son opposition à cette volonté, condition sine qua none pour un apaisement des tensions. Suivez l'évolution de la situation en direct. EN DIRECT 09:40 - Un aérodrome russe bombardé L'Ukraine lance aussi des frappes aériennes sur les bases militaires russes. Un missile a été bombardé sur un aérodrome russe à Millerovo, dans l'oblast de Rostov, plusieurs avions ont été détruits.