DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev encerclé, la carte de l'avancée russe

GUERRE UKRAINE. L'armée envoyée par la Russie en Ukraine encercle Kiev: l'ouest de la ville serait bloqué et les Russes auraient pris le contrôle d'un aéroport, au nord d'une capitale assaillie de toute part. La carte. La guerre se poursuit entre l'Ukraine et la Russie. Au lendemain de l'invasion russe, la capitale, Kiev, est assaillie par les troupes de Vladimir Poutine. Des tirs d'armes à feu ont été entendus dans le centre de la première ville du pays alors que dans un quartier du nord de Kiev, Ukrainiens et Russes combattent. Dans le reste du pays, les bombardements se poursuivent, en particulier du côté de Marioupol, au sud du pays. A Gorlovka, près de Donetsk une école a été touchée par une bombardement, on compte déjà deux professeurs morts. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a décrété la mobilisation générale, hier soir. Un communiqué précise que toutes les personnes soumises "à la conscription militaire et les réservistes" seront sollicitées, la mobilisation est pour l'heure prévue pour 90 jours dans toutes les régions de l'Ukraine. Le chef d'Etat regrette que son pays soit "laissé seul" face à la Russie. A l'origine, principalement, de la menace d'une attaque de la Russie en Ukraine : la volonté de cette dernière d'intégrer l'Otan, ce que n'accepte pas Vladimir Poutine. Il a à nouveau redit son opposition à cette volonté, condition sine qua none pour un apaisement des tensions.