Survivre à une attaque imminente1

1. Cherchez refuge immédiatement. Hormis les signes géopolitiques avant-coureurs, vos premiers avertissements d'une attaque nucléaire imminente seront probablement une sirène ou un signal d'alarme. Dans le cas contraire, ce sera la déflagration elle-même. La vive lumière de l'explosion d'une arme nucléaire peut être observée des dizaines de kilomètres à la ronde. Si vous vous trouvez à proximité du lieu de l'explosion (ou épicentre), vos chances de survie sont quasiment nulles, à moins que vous vous trouviez dans un abri fournissant une très (TRÈS) bonne protection contre le souffle et l'explosion. Si vous vous trouvez à quelques kilomètres de là, vous aurez de 10 à 15 secondes avant que la vague de chaleur ne vous atteigne, et de 20 à 30 secondes pour vous préparer à l'onde de choc. Ne regardez directement la boule de feu sous aucun prétexte. Par un jour ensoleillé, cela peut causer une cécité temporaire à très grande distance [7] . Toutefois, le rayon d'atteinte effectif varie énormément en fonction de la taille de la bombe, la hauteur de l'explosion, et même les conditions climatiques au moment de la déflagration [8] . Si vous ne pouvez trouver un refuge, cherchez une dépression à proximité et couchez-vous face contre terre, en exposant le moins de peau possible. S'il n'y a pas d'abri de ce genre, creusez le plus rapidement possible. Même à une distance de 8 kilomètres, vous encourrez des brulures de troisième degré. À une distance de 32 kilomètres encore, la chaleur peut consumer votre peau. Quant au vent, les rafales culmineront à plus ou moins 960 km/h et renverseront sur leur passage tout et quiconque se trouvera à découvert. En cas d'échec avec les options ci-dessus, entrez à l'intérieur si et seulement si vous pouvez être sûr que le bâtiment résistera suffisamment au souffle et à la chaleur. Au moins, cela fournira une protection contre les radiations. La viabilité de cette option dépend de la construction de l'édifice et de votre proximité avec l'épicentre d'une frappe nucléaire. Restez bien à distance des fenêtres, de préférence dans une pièce qui en est dépourvue. Même si l'édifice ne subit pas de dégâts conséquents, une explosion nucléaire brisera les vitres sur une distance énorme. Par exemple, un test nucléaire (bien que d'envergure exceptionnelle) dans l'archipel de Nouvelle-Zemble (Novaïa Zemlia) en Russie est connu pour avoir soufflé des fenêtres en Finlande et en Suède. Si vous résidez en Suisse ou en Finlande, vérifiez si votre habitation possède un abri antiatomique. Dans le cas contraire, localisez l'abri antiatomique de votre village/ville/quartier et déterminez comment vous y rendre. Souvenez-vous qu'en Suisse vous pourrez trouver un abri antiatomique n'importe où. Lorsque les sirènes hurlent en Suisse, vous êtes prié d'en informer ceux qui pourraient ne pas les entendre (par exemple les sourds) et ensuite d'écouter les services radiophoniques nationaux (RSR, DRS et/ou RTSi). Ne soyez pas entouré de quoi que ce soit d'inflammable ou combustible. Les matières comme le nylon ou n'importe quel matériau à base d'huile s'enflammeront avec la chaleur.