Décès de Talbi Mohamed Abdel Moneim en Ukraine: condoléances du Président Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé dimanche ses condoléances à la famille de Talbi Mohammed Abdel Monaim décédé à Kharkiv, en Ukraine. "Suite au décès d'un ressortissant algérien à Kharkiv, en Ukraine, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion et de sympathie à la famille du défunt Talbi Mohammed Abdel Monaim, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances du président de la République.Le ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger a annoncé dimanche le décès samedi d'un ressortissant algérien à Kharkiv au nord-ouest de l'Ukraine, affirmant qu'il œuvrait, dans le cadre des moyens disponibles, "à rapatrier au pays la dépouille du défunt".