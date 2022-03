Annaba Découverte de 7 quintaux de déchets hospitaliers à Sidi-Amar 26 Fév 2022 Annaba 5791 fois Découverte de 7 quintaux de déchets hospitaliers à Sidi-Amar Suite à une investigation en profondeur, la brigade de la gendarmerie nationale de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, a pu mettre fin aux agissements criminels d’une unité spécialisée dans l’Incinération des déchets hospitaliers, implantée à la cité Derradji Rejem, et une clinique privée, en activité à Annaba. Dans un communiqué émanant de la cellule de communication du groupement de la gendarmerie de la wilaya, cinq (5) individus, qualifié de « bio-délinquants », poursuivis pour plusieurs délits ayant une relation avec la pollution visuelle, olfactive et surtout dangereuse pour la santé publique, ont été interpellés. Cette affaire des déchets nuisibles qui n’ont pas été traités de manière adéquate, constituant un risque imminent sur la santé publique, remonte à la fin de la semaine. Agissant sur la base de renseignements fiables, les enquêteurs de ladite brigade ont découverts une importante quantité de déchets hospitaliers ainsi que de différents médicaments périmés, destinés pour adultes et pour enfants, estimée à sept quintaux, abandonnée à la cité Derradji Rejem, relevant de la commune de Sidi-Amar, dans la daïra d’El-Hadjar. Les éléments de l’enquête révèlent que les déchets médicaux qui avaient été abandonnés sur les lieux, appartenaient à une clinique privée. Celle-ci, avait conclu un contrat avec une installation d’incinération des déchets hospitaliers, en activité dans cette même localité. Le comble, précise la même source, que cette unité de combustion est implantée sur des terres agricoles et exerce dans l’opacité la plus totale, depuis 2019.