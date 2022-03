Satan 2 : un missile nucléaire russe capable de raser un pays Alors que la guerre en Ukraine s'intensifie depuis l'invasion russe du 24 février 2022, l'inquiétude grandie concernant la force militaire de Poutine. Parmi les armes de destruction massive évoquées, un nom émerge : Satan 2. Depuis jeudi 24 février, l'offensive russe sur l'Ukraine se poursuit. Dimanche 27 février, le président russe Vladimir Poutine marquait un tournant dans cette guerre, brandissant la menace nucléaire. "J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision. Une décision que le chef d'Etat a justifié par les "déclarations belliqueuses de l'OTAN" envers la Russie. "C’est une rhétorique dangereuse. C’est une conduite qui est irresponsable", a notamment réagi le Norvégien Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN. ⋙ Quelles sont les plus grandes puissances militaires du monde ? Le missile nucléaire Satan 2 Parmi l'arsenal militaire de Vladimir Poutine, la Russie a en sa possession un missile nucléaire ayant la réputation d'être en capacité de raser un pays comme la France. Son nom : RS-28 Sarmat, surnommé Satan 2. Une appellation diabolique explicite qui s'explique par la capacité de destruction de cette arme nucléaire d'une trentaine de mètres et d'une centaine de tonnes. Ce missile hypersonique conçu pour passer au travers des boucliers anti-missiles de l'OTAN serait actuellement le plus puissant du monde. "Outre sa puissance non égalée, il serait équipé d’une technologie furtive pour tromper les systèmes radars ennemis", souligne nos confrères de La Dépêche. Une capacité d'action de 10 000 kilomètres Selon les informations relayées par la télévision russe - gérée par l'Etat - le missile, pouvant contenir jusqu'à douze têtes nucléaires, aurait la possibilité de détruire un territoire "de la taille du Texas ou de la France". Sa capacité d'action de 10 000 kilomètres met en ligne de mire des villes européennes, mais également des villes américaines. De la dissuasion à la menace Si plusieurs experts s'accordent à dire que les déclarations proférées par le président Poutine dimanche 27 février relèvent d'un effet de communication pour contraindre l'Ukraine à poser les armes et l'Occident à revoir les sanctions imposées, un cap a été franchi. La dissuasion nucléaire s'est transformée en menace nucléaire. "Comme pour la crise des missiles de 1962, on s’en remet au facteur chance, en espérant que les menaces ne seront jamais mises à exécution", a déclaré dans un entretien accordé à 20 Minutes Jean-Marie Collin, expert en désarmement nucléaire.