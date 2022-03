Face à la menace russe, l’Allemagne décide de se réarmer

Lors d’une session extraordinaire au Bundestag, à Berlin, le chancelier Olaf Scholz a annoncé un effort exceptionnel de l’Allemagne en matière de Défense. La crise russe change toute la doctrine tenue jusqu’ici. C’est un tournant historique. La guerre en Ukraine contraint Berlin à changer de doctrine en matière de Défense. Olaf Scholz, le Chancelier, annonce 100 milliards d’euros pour moderniser son armée. Violation du droit international C’est un point d’honneur, pour l’Allemagne de l’après 1945. C’est au Bundestag (Parlement) que réside la légitimité du pays, et c’est devant les élus allemands, réunis hier en séance exceptionnelle, que le chancelier a annoncé hier un tournant majeur dans l’histoire du pays. Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le monde est entré dans une nouvelle ère, a déclaré Olaf Scholz. C’est une violation infâme du droit international​, a ajouté le chancelier, en promettant le déblocage immédiat d’une enveloppe de 100 milliards d’euros pour moderniser son armée. Nous allons à partir de maintenant, d’année en année, investir plus de 2 % de notre Produit intérieur brut dans notre défense​, a-t-il précisé, ce qui va donc au-delà de l’objectif que se sont fixé les pays de l’Otan, à savoir tendre vers 2 % du PIB national. Le pacifisme allemand touché en plein cœur La crise russe vient, en l’espace de quelques semaines, de soumettre Berlin à un double choc. Tout d’abord, un constat d’échec brutal sur les impasses de la politique de dépendance énergétique de l’Allemagne vis-à-vis de la Russie. Berlin rechignait à fermer le gazoduc Nord Stream 2 et à engager des sanctions sur le système interbancaire Swift : elle vient de s’y résoudre sous la pression des événements. Le second choc est encore plus profond puisqu’il touche à la culture pacifiste de l’Allemagne. En témoignaient les 500 000 manifestants hier dans les rues de Berlin. Depuis la Seconde Guerre mondiale, à de rares exceptions près, le pays s’est refusé à livrer des armes létales ​dans les zones de conflit. Depuis la Réunification du pays en 1990, les effectifs de la Bundeswehr sont passés de 500 000 personnes environ à tout juste 200 000 aujourd’hui. Déficiences chroniques Les déficiences en matière d’équipements de la Bundeswehr sont régulièrement pointées du doigt depuis des années, du fait d’investissements insuffisants. Le chef de l’armée de terre Alfons Mais avait même fait sensation jeudi en assurant que la Bundeswehr était plus ou moins nue. Depuis hier, l’Allemagne sort de l’après 1945. Nous n’accepterons jamais de faire de l’usage de la force un instrument politique​, a tempéré ce dimanche 27 février Olaf Scholz. Mais l’Histoire, depuis quelques jours, frappe à la porte.