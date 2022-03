"Il ne reculera pas": pour cet ancien diplomate russe, "il faut prendre Poutine au sérieux"

EN DIRECT- Guerre en Ukraine: «Nous allons provoquer l’effondrement… L’UEFA met fin à son partenariat avec Gazprom Pour Vladimir Fédorovski, Poutine est quelqu'un de "psychorigide, qui ne recule pas". SubtitlesPlein écran Guerre en Ukraine: pour Vladimir Fédorovski, ancien diplomate russe, Poutine \ Cliquez ici pour agrandir "Une logique qui peut être dangereuse". Vladimir Fédorovski, ancien diplomate et écrivain russe, également d'origine ukrainienne, était invité ce mardi matin sur BFMTV-RMC, pour parler de la guerre en Ukraine. Il était notamment interrogé sur les décisions que pourraient prendre le président russe Vladimir Poutine concernant cette offensive, lancée par la Russie jeudi dernier. L'ancien diplomate russe Vladimir Fédorovski le mardi 1er mars 2022 BFMTV BFMTV/RMC "Il ne reculera pas" Selon lui, "il faut prendre au sérieux" le président russe lorsqu'il menace d'utiliser l'arme nucléaire, "il y a une possibilité, il ne reculera pas", déclare-t-il. Auteur de plusieurs livres sur Vladimir Poutine, Vladimir Fédorovski explique que le président russe a sa propre "logique, et c'est une logique qui peut être dangereuse (...) C'est quelqu'un qui est psychorigide, qui ne recule pas". Vladimir Poutine avait franchi dimanche un nouveau cap dans la menace d'élargir le conflit en mettant en "état spécial d'alerte" les forces nucléaires de la Russie, qui dispose du plus grand nombre d'ogives nucléaires, face aux "déclarations belliqueuses de l'Otan" et aux sanctions "illégitimes" contre son pays. Selon l'état-major ukrainien, Moscou regroupe actuellement ses forces en vue d'un assaut sur Kiev et d'autres grandes villes tandis que les mesures de rétorsion internationales contre la Russie continuent de s'accumuler.