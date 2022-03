Russie et menace nucléaire : qu’est-ce que Satan 2, ce missile capable de raser un territoire grand comme la F

10 000 kilomètres d’autonomie et capable de raser un territoire comme la France. « Satan 2 » est le missile nucléaire le plus puissant jamais conçu Quatre jours après le début de l’offensive russe en Ukraine, Vladimir Poutine a brandi, le dimanche 27 février, la menace nucléaire. Dans une intervention télévisée, il a annoncé mettre « en alerte sa force de dissuasion » afin de renverser le régime de Kiev. L’inquiétude des Européens est légitime, car les Russes disposent du plus grand arsenal nucléaire du monde, dont le missile « Satan 2 ».