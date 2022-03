Gérard Depardieu : après le passeport russe, il adopte une nouvelle nationalité !

Gérard Depardieu est français et russe depuis 2013 mais l’acteur de 73 ans a désormais une troisième nationalité : il est émirati. La star du film ‘Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre’ s’est récemment confiée dans une interview pour l’Obs, révélant qu’il souhaitait passer de moins en moins de temps dans l’Hexagone. D’ailleurs, le comédien plurinational précise également vouloir vendre son « hôtel parisien » ainsi que ses vignes. Il a déclaré : « Même si j'ai encore la nationalité et un passeport français, je suis désormais citoyen russe et dubaïote. La France, j’y serai toujours pour tourner, mais de moins en moins pour y vivre. Je vais d'ailleurs mettre en vente mon hôtel parisien et mes vignes. » Depardieu a aussi confié posséder plusieurs bateaux et qu’il avait adopté un mode de vie plus centré sur la mer. L’acteur a récemment fait parler de lui puisqu’il a rejoint Instagram la semaine dernière et il a récemment partagé une photo de lui avec Kev Adams.