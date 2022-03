Annaba L’ADE veut récupérer ses 283 milliards 28 Fév 2022 Annaba 245145 fois L’ADE veut récupérer ses 283 milliards L’Algérienne Des Eaux de la wilaya d’Annaba est en phase de recouvrir les dettes accumulées auprès de ses abonnées, qui s’élèvent aujourd’hui à 283 milliards de centimes. A signaler que l’épidémie du COVID-19 et les différentes phases du confinement sanitaire ont fortement pénalisé les secteurs économiques et les budgets des entreprises nationales et privées. Pour cause entre 2020 et 2022, ces créances sont passées de 242 à 283 milliards de centimes. L’entreprise s’est lancée dans une série de campagnes de sensibilisation auprès de ses abonnés, les invitant à s’acquitter de leurs dettes, et ce, afin d’éviter d’arriver aux pénalités. Au terme de plusieurs mois de démarches, aucun résultat palpable n’a été constaté. Sur ce point, l’inévitable procédure qu’adoptera l’entreprise est pour le moins très claire, tous les abonnés qui n’honoreront leurs dettes, seront poursuivis en justice, évidemment en dernier recours. Il existe toute une procédure dans ce cas de figure qui implique des mises en demeure et la coupure de l’approvisionnement en eau. D’un autre côté l’ADE explique que ces retards de paiement impactent négativement et de manière directe les projets et les travaux de maintenance menés par l’ADE. Une partie de l’argent des redevances est allouée aux programmes de restauration des conduites d’eau de la wilaya, ainsi que les travaux de maintenance du réseau. À ce sujet et afin de mieux optimiser son dispositif sur le terrain, l’ADE pour être en phase d’enregistrer et de traiter signaler les fuites au niveau des secteurs, quartiers et cités des communes est tenue d’engager cette opération de recouvrement de dettes. L’idée est que les agents fassent un travail de proximité, assez détaillé, auprès des citoyens, et ce, afin de mieux identifier les points faibles du réseau et les fuites d’eau.