Annaba Les distributeurs de billets hors service le Week-end ! 02 Mar 2022 Annaba 1248 fois Les distributeurs de billets hors service le Week-end ! Durant les week-ends et depuis des mois déjà, notamment pendant la période coïncidant avec les virements des salaires et des pensions de retraite, la majorité des distributeurs automatiques de billets (DAB), à Annaba, sont hors service. Le comble, même s’ils sont parfois opérationnels, ils ne sont malheureusement pas alimentés suffisamment en billets, affirment des citoyens. Des sources signalent des pannes techniques, d’autres avancent le manque de liquidité durant cette période de grandes affluences, ou un défaut de leur alimentation en billets par le receveur principal en charge de cette opération. Il n’en demeure pas moins que pour beaucoup de travailleurs, ces appareils automatiques ne sont même pas fonctionnels les jours fériés. Depuis des mois déjà, les citoyens désireux de retirer leurs salaires, à Annaba, ne sont pas au bout de leurs peines. Ils sont généralement frustrés de voir que souvent les distributeurs de billets sont hors service ce qui les oblige, à chaque virement des salaires, à faire un véritable parcours du combattant. En outre, ces dysfonctionnements répétitifs, pourtant faciles à gérer, engendrent, chaque jour, des interminables queues qui se forment devant les distributeurs, conçus pourtant pour améliorer le traitement des demandes des citoyens. Au final ils sont devenus de véritables bouchons donnant une indécente image aux citoyens annabis. Approchés hier à ce sujet, alors qu’ils faisaient la chaîne pour retirer leur paye au niveau d’un distributeur de billets d‘Algérie poste, des salariés ont tenu à dire qu’à Annaba, la défaillance des DAB, qui se produit malheureusement de façon récurrente au lendemain des virements des salaires et pensions des retraites, est devenue une obsession pour les salariés et beaucoup de citoyens. « Dans la plupart des cas, nous retournons bredouilles après avoir fait la queue durant toute la journée pour retirer nos salaires. Il y a lieu de signaler que durant les weekends, la totalité de ces distributeurs de billets est carrément inactive ». A tenu à dénoncer un ex-haut fonctionnaire de l’administration à la retraite.