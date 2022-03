Oum El Bouaghi Plus de 33 kilomètres de câbles électriques volés 02 Mar 2022 Régions 6761 fois Plus de 33 kilomètres de câbles électriques volés En dépit des gros investissements initiés par les services de Sonelgaz ayant pour objectif le renforcement du réseau électrique et gazier, et l’assurance de la sécurité de la clientèle, ils se trouvent des aspects négatifs entravent la démarche, et la permanence de l'approvisionnement en énergie, à l'exemple du vol de câbles électriques en cuivre. Dans ce sillage, la Concession de la distribution de l’électricité et du gaz d'Oum El Bouaghi a enregistré une recrudescence du phénomène du vol de câbles. De ce fait, il a été enregistré selon la Concession plus de 20 kilomètres de câbles électriques (en cuivre) durant l'année 2021 dont 11,59 km à Ain Fakroun (25 kilomètres à l'Ouest d'Oum El Bouaghi) depuis le début du mois de Janvier 2022 à ce jour. Les mêmes services ont comptabilisé 28 cas de vol de câbles électriques, soit 13,790 km de fils électriques aériens de faible tension et 0,5 km de câbles électriques aériens de moyenne tension. Ces actes de vol ont privé 48 clients de l'approvisionnement en énergie électrique. Ils ont enregistré des pertes financières considérables à l’entreprise estimées à 3.612.000,00 Da. Le phénomène constitue l'un des problèmes majeures auquel fait face l'entreprise, avec tout l'impact sur les coupures répétées de l'approvisionnement en énergie électrique. Afin d'atténuer ce phénomène rongeant la distribution de l'énergie électrique, les services de la Concession de distribution de l'électricité et du gaz d'Oum El Bouaghi a rappelé les citoyens de la nécessité de la dénonciation des individus qui agressent les réseaux électriques localisés à proximité de leurs habitations, et comptent beaucoup sur leur citoyenneté pour la protection des biens publics.