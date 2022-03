Guerre en Ukraine : l’Algérie disposée à approvisionner ses partenaires européens

L’Algérie est disposée à soutenir ses partenaires européens suite à la guerre en Ukraine. Ces propos ont été tenus par le P-dg du Groupe Sonatrach qui s’exprimait dans un entretien accordé au quotidien Liberté. Sonatrach “demeurera un partenaire et un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen et est constamment disponible et disposée à soutenir ses partenaires de long terme dans le cas de situations difficiles”, ajoutant que le Groupe «dispose d’une capacité non utilisée sur le gazoduc Transméditerranéen (reliant l’Algérie à l’Italie), qui pourrait être utilisée pour augmenter les approvisionnements du marché européen”. Selon le P-dg la contribution de la compagnie en matière d’approvisionnement gazier pourrait s’élargir aux pays non desservis par les gazoducs reliant l’Algérie et l’Europe à travers des ventes GNL, estimant que l’Europe constitue le “marché naturel de prédilection” pour les produits énergétiques algériens. Il a précisé que l’Algérie contribue à hauteur de 11% dans le total des importations en gaz du continent. Amir Hani