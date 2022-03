Guerre en Ukraine : Les soldats russes pillent-ils les magasins ukrainiens ? Guerre en Ukraine : les médias russes RT et Sputnik officiellement interdits… EA Sports va retirer la sélection et des clubs russes de FIFA 22 Des vidéos de caméras de sécurité montrent le pillage des supérettes ukrainiennes par les soldats russes Kiev, mardi 1 mars 2022.© Efrem Lukatsky/AP/SIPA Kiev, mardi 1 mars 2022. SHOPPING - Des vidéos de caméras de sécurité montrent le pillage des supérettes ukrainiennes par les soldats russes On pourrait croire à un canular. Des vidéos de soldats russes qui pillent des épiceries et s’emparent de toutes les victuailles possible essaiment sur la Toile depuis quelques heures. Après avoir tenter de matcher sur Tinder, les soldats Russes sont donc désormais dans les rayons des supermarchés d’Ukraine. Mais une question subsiste, a-t-on affaire à une poignée de cleptomanes en treillis ou tout simplement une armée affamée ? Une semaine après l’offensive ordonnée par Vladimir Poutine, l’armée russe semble s’enliser en Ukraine, comme nous l’expliquait le lieutenant général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant des forces américaines en Europe. Même s’ils progressent dans le sud et l’est du pays, les soldats russes n’ont pas réussi à prendre Kiev, avec un immense convoi qui fait du sur-place aux portes de la capitale ukrainienne.