Belmadi à propos du Mondial : ” C’est le rendez-vous le plus important de ma carrière” DIA-28 février 2022: Le sélectionneur national Djamel Belmadi ne veut pas rater les deux prochains matches contre le Cameroun, qualificatifs pour le Mondial-2022 du Qatar. Il a ouvertement déclaré, lors d’une conférence de presse animée ce dimanche à Alger, que “c’est le rendez-vous le plus important de ma carrière en tant que joueur et entraineur”. t