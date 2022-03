Station de dessalement d’El Tarf Le projet prend forme ! 06 Mar 2022 Actualité 271 fois Le projet prend forme ! Le projet de la station de dessalement d’El Tarf commence à prendre forme avec la finalisation de l’étude technique, avec notamment la programmation de deux réservoirs d’une capacité de 20.000 mètres cube pour la wilaya d’Annaba, reliés à la station de Chorfa, et ce, sur une distance de 46 Km. L’Algérie est un des pays pilotes en matière de dessalement d’eau de mer dans le monde. Classée juste après la Chine, elle dispose de 21 stations opérationnelles dans 14 wilayas côtières. Deux sont en cours de construction dans les wilayas de Tipaza et Tarf. Elles fournissent 17% de l'eau consommée dans le pays et alimente 6 millions de personnes avec un volume de 2,6 millions m3/jour. Les travaux de construction de ces stations ont été annoncés en 2015. Depuis le début du millénaire, l’Algérie a perdu près de 50% de ses réserves d’eaux, résultat du réchauffement climatique et d’une décennie de sècheresse. Les wilayas agricoles ont été les plus touchées par cet état de fait, notamment la wilaya de Tarf qui, en plus du fait d’être une wilaya agricole, se trouve être le « Château d’eau » de la wilaya d’Annaba. Les problèmes liés au réseau de distribution d’eau potable et au système d’évacuation des eaux usées, sont une constante propre à la wilaya d’Annaba qui souffre d’un déficit en eau potable depuis près d’une décennie, malgré l’existence des les barrages des Guelma et de Tarf, qui alimentent son réseau d’eau potable en grande partie. Pour remédier à cette situation et optimiser la distribution d’eau potable dans la wilaya, le ministère des ressources en eau, a mis plusieurs projets en branle. Le barrage de Chafia fournit quotidiennement plus de 2.000 m3/jour dans les chaufferies du complexe sidérurgique d'El Hadjar. Afin de rediriger cette eau dans le réseau publique, une alternative est à l’étude. L’idée est de rediriger les eaux de la station de traitement des eaux usées d’El Hadjar vers les usines de Fertial et du Complexe sidérurgique d'El Hadjar. En procédant ainsi environ 30% des eaux de ce barrage seront injectées dans les réseaux d’eau potable de la wilaya quotidiennement. L’autre quantité servirait à régler un grand nombre de problèmes d’irrigation des champs, encore faut-il que le projet soit concrétisé. Les premières estimations consternant la station de Tarf font état d’une production d’eau portable d’environ 160 000 m3/jour.