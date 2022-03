Constantine Sonelgaz se plaint des vols de câbles en cuivre 06 Mar 2022 Constantine 2148 fois Sonelgaz se plaint des vols de câbles en cuivre Dans un communiqué de presse diffusé jeudi dernier, le 3 mars 2022, la direction de la distribution de la Sonelgaz d’Ali Mendjeli a révélé le nombre de vols de câbles en cuivre déplorés sur son réseau, durant le seul mois de février 2022, dont la longueur globale est de 390 mètres. Selon ce document communiqué par Mme Bouhouche Wahiba, la chargée de communication de la direction de la distribution d’Ali Mendjeli, le premier vol a été commis dans la commune de Benbadis, daïra d’Ain-Abid ou l’auteur de l’agression a emporté un câble électrique en cuivre d’une longueur de 40 mètres d’une valeur de 38 millions de centimes. Le voleur a heureusement été pris en flagrant délit et condamné par la justice à une peine de 18 mois de prison ferme, assortie d’une sanction financière destinée à indemniser la société victime de ce vol. La seconde affaire du genre a eu lieu dans la commune d’Ain-Smara, où des inconnus ont dérobé des câbles électriques en cuivre d’une longueur de 350 mètre d’une valeur de 45, 5 millions de centimes. Dans ce cas, la société a déposé une plainte officielle contre ces inconnus auprès des services concernés, indique le communiqué. Dans la foulée, la chargée de la communication a rappelé aussi que sa direction avait déposé au mois de novembre 2021 quatre (4) plaintes officielles relatives au même phénomène de vols de câbles électriques en cuivre intervenus, durant l’année 2021. M. Belahrèche Abdellatif, directeur de la distribution de la Sonelgaz d’Ali Mendjeli, révèle de son côté que la longueur globale des câbles volés avait atteint l’année passée 822 mètres et le coût financier 1075.200,00 dinars, soit environ 107,5 millions de centimes. Et de préciser que ces vols qui ont été commis au mois de novembre 2021 se sont déroulés au niveau de la cité Ezzouhour d’Ain-Smara, dans la zone de Salah Bousbaa dans la commune d’Ouled Rahmoune, et à Lahsasna dans la commune d’Ain-Abid, en plus d’autres opérations de sabotages et de tentatives de vol qui, ont eu lieu au niveau de la commune d’Ouled Rahmoune.