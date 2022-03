Batna Sabotage de la fibre optique en plein centre-ville 06 Mar 2022 Batna 4260 fois Sabotage de la fibre optique en plein centre-ville Une agression caractérisée sur les réseaux souterrains d'Algérie Télécom a été vécue, en ce début de semaine, en plein centre-ville de Batna. Elle s'illustré par un sabotage de la fibre optique. Une panne partielle des communications téléphoniques des appareils fixes et d’outil Internet a été provoquée. Des centaines d'usagers ont fait face à des contraintes à cause de cette rupture subite de la fibre des suites par des inconnus. Les services techniques de maintenance d'Algérie Télécom de l'agence de Batna sont intervenus pour effectuer les réparations nécessaires et rétablir la connexion. Une plainte contre X pour agression caractérisée sur réseaux de communication, a été déposée par l'opérateur en question. À noter au passage que la fibre optique est un fil en verre et en plastique très fin. Elle transmet des données pouvant transiter par le téléphone et la télévision ainsi que par les outils informatiques. Si la fibre est cassée dans un point, c'est tout un câble de plusieurs centimètres qui doit être changé causant de ce fait des pertes financières sèches d'importantes sommes d'argent à Algérie Télécom, en cas où un infime partie de fibre pourtant souterraine est touchée. Le phénomène du sabotage, du saccage et de dégradation inacceptable de réseaux de communication ou autres équipements sensibles dont les réseaux électriques sont souvent commises pour diverses raisons par des individus sévissant souvent en groupe de malfaiteurs spécialisés dans le vol du cuivre. Ce qu'on retient en premier à ce sujet est le fait que des forfaits de ce type, sont toujours d'actualité malgré les coups de boutoir des services sécurité entre policiers et gendarmes. Ils mettent à chaque fois hors d'état de nuire des voleurs d'équipements publics entre câbles téléphoniques et câbles électriques qu'ils soient aériens ou souterrains. Mais, une fois un gang démantelé et ses membres emprisonnés, un autre naît pour sévir dans un cycle nuisible nécessitant une vigilance à toute épreuve de divers intervenants dans la lutte contre le banditisme.