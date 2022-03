Lutte contre les moustiques Azzaba innove ! 06 Mar 2022 Régions 1208 fois Azzaba innove ! Le président de l’assemblée populaire d’Azzaba a annoncé le lancement, à partir d’aujourd’hui, d’une campagne pour éliminer les moustiques et les insectes. Cela en adoptant une nouvelle méthode permettant de limiter leur propagation. Le processus a été entamé par l’élimination des œufs et des larves de moustiques. Cette opération s’inscrit dans la prise en charge des tissus urbains et résidentiels à l'échelle communale. Le processus a commencé à l'intérieur des vides sanitaires du technicum ‘’Ben Moussa Salah’’, du siège de la protection civile, du quartier ‘’Djouad Tahar’’ (ex-Sonatiba), du siège de la sûreté urbaine II et du complexe sportif de proximité ‘’les frères Mokhneche’’. Le processus se poursuivra pour une période de deux semaines au moins. Par ailleurs, une opération de pulvérisation à grande échelle comprendra par la suite tous les quartiers de la municipalité. A noter que l’APC a demandé aux citoyens d'être prudents et vigilants tout au long de la campagne.