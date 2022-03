Al-Khelaifi a pété les plombs à Madrid

Nasser Al-Khelaifi s'est fâché tout rouge à Santiago Bernabeu mercredi soir, après le match face au Real Madrid. Nasser al-Khelaïfi veut Zidane© Fournis par Football 365 Nasser al-Khelaïfi veut Zidane La colère de Nasser Al-Khelaifi a débordé au stade Santiago Bernabeu mercredi soir après le nouvel échec européen du Paris Saint-Germain, qui a perdu une avance de 2-0 sur le Real Madrid grâce à un triplé de Karim Benzema en deuxième période, éliminant ainsi les Parisiens de la Ligue des Champions. Après avoir mené et semblé à l'aise grâce à Kylian Mbappé, le club de Ligue 1 a cédé une fois de plus quand il le fallait, et encore une fois contre une équipe espagnole.