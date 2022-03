«Le meilleur 9 de l’histoire du foot français» : après son triplé face au PSG, les éloges pleuvent sur Benzema

Il a 34 ans mais n’a pas encore épuisé le stock de superlatifs qui vont lui coller au maillot jusqu’à la fin de sa carrière. Karim Benzema a encore écrit une nouvelle page du roman de sa gloire face au PSG mercredi soir. Avec désormais 8 buts en 7 matchs de Ligue des champions cette saison, le numéro 9 merengue est devenu le premier joueur français à inscrire trois triplés en trois matchs de Ligue des champions différents. Si le PSG est indubitablement dépendant de Kylian Mbappé, c’est la même chose pour le Real Madrid avec son numéro 9 français. Au match aller, encore diminué par une blessure musculaire, il n’avait pas été très bon et son équipe s’était mise au diapason. Cette fois, Benzema a été exceptionnel d’abnégation et de sang-froid et Madrid s’est envolé pour les quarts de finale.