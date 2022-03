PSG - Mercato : l’émir du Qatar est furax, Neymar vers la sortie !Selon Romain Molina, bien renseigné sur les coulisses du PSG, Neymar (30 ans) pourrait bien être débarqué par les dirigeants qataris, épuisés par les caprices de la starlette brésilienne depuis son arrivée en 2017. Neymar (PSG)© Icon Sport Neymar (PSG) Selon Romain Molina, bien renseigné sur les coulisses du PSG, Neymar (30 ans) pourrait bien être débarqué par les dirigeants qataris, épuisés par les caprices de la starlette brésilienne depuis son arrivée en 2017. Neymar avait quitté le FC Barcelone en juillet 2017 pour sortir de l’ombre envahissante de Lionel Messi et franchir un cap au PSG. Cinq ans plus tard, le prodige brésilien n’a réussi aucun des deux : il n’a pas progressé dans le jeu et l’Argentin est toujours dans ses pattes. Surtout, Neymar (30 ans) commence à agacer en très haut lieu. Selon Romain Molina, l’émir du Qatar en personne serait remonté après la remontada subie contre le Real Madrid en C1 et aurait plusieurs joueurs dans le collimateur. Le Brésilien arriverait tout en haut de la piste. « Au Qatar, ils sont fatigués de l’attitude de Neymar et son rendement dans les grands événements, relate Sport. La mauvaise relation avec son père aurait aussi été l’une des raisons de cet éloignement. La défaite au Bernabeu a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase à Doha. L’émir veut donner un nouvel élan à son projet et se passer du Brésilien. »