Emmanuel Macron: l'Europe et l'Afrique vont être "très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire" Ludovic MARIN 2019 AFP Le président Emmanuel Macron à l'Elysée à Paris, le 8 mars 2022. L'Europe et l'Afrique "seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire" dans les 12 à 18 mois à venir en raison de la guerre en Ukraine, a averti le président français Emmanuel Macron à l'issue du sommet européen de Versailles. "Il nous faut réévaluer nos stratégies de production pour défendre notre souveraineté alimentaire et protéinique, en Européens, mais aussi réévaluer une stratégie à l'égard de l'Afrique, sans quoi plusieurs pays en Afrique seront touchés dans la période de 12 à 18 mois", a-t-il précisé. L'Ukraine est un gros producteur de blé.