Zidane au PSG, c’est un grand oui !

Si la fin de saison s’annonce longue pour les joueurs du Paris Saint-Germain, sortis dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa déroute en terres madrilènes, elle risque d’être fortement agitée en coulisses. Un grand ménage, à tous les étages, se préparerait à en croire différentes sources. Et parmi ceux qui ne devraient pas poursuivre l’aventure dans la capitale, Mauricio Pochettino figure en tête de liste. Il faut dire que l’ancien coach de Spurs n’a jamais su donner une identité de jeu à cette addition de stars. Si ça tâche n’a pas été des plus évidentes, comme ce fut le cas pour ses prédécesseurs, force est de constater que son bilan est mauvais. Tant et si bien que son départ en fin de saison ne fait plus guère de doute. Reste maintenant à savoir qui lui succèdera. Il se dit que propriétaires qataris rêveraient d’attirer un certain Zinedine Zidane. Zizou attendu comme le messie