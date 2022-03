Séraïdi Les jeunes plantent 3000 chênes-lièges 26 Mar 2022 Annaba Les jeunes plantent 3000 chênes-lièges Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’arbre, et des vacances scolaires, l’association « un regard d’espoir et de l’essor du développement des activités touristiques », organise sous l’égide du wali d’Annaba, du président de l’APC de Séraïdi et de la direction de la Conservation des forêts de la wilaya d’Annaba, quatre activités destinées aux participants. Elles consistent en l’installation d’un bivouac, des randonnées pédestres à travers la forêt, la plantation de 3000 chênes-lièges et en particulier le tourisme. Ces lieux étant d’une grande beauté de par les couverts végétaux, les chênes-lièges, les lentisques et un grand nombre d’essences que beaucoup de monde ne connait pas ou connait uniquement par le nom, ou en achetant les fruits tels le myrte, l’huile de lentisque (zeit edharou) les jujubes, les mures sauvages des ronces, les caroubes, des noix, des noisettes, ainsi que beaucoup d’autres fruits très appréciés par les annabis. Le bivouac dure depuis le jeudi 24 mars et s’achève aujourd’hui samedi 26 mars, c'est-à-dire trois jours à profiter de l’air pur, de paysages féériques et de randonnées en allant vers la découverte des centaines de sources du Massif de l’Edough si appréciées par les visiteurs. L’association a établi une convention avec la direction des forêts et a planté 1200 arbres à Chétaibi et s’apprête à en faire de même à Séraïdi. Le lieu-dit « Sidi Nour » réservé au bivouac est prêt, ainsi que le transport assuré des participants qui a nécessité trois autobus d’une capacité de 75 sièges chacun.