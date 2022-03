Vélo à Annaba Le sujet qui divise 24 Mar 2022 Annaba 2189 fois Le sujet qui divise Créer des pistes cyclables en milieu urbain c’est une bonne chose. Initier les citoyens et leurs enfants à ce mode de transport c’est encore mieux. Mais la décision prise dernièrement par la mairie de vulgariser ce nouveau moyen de transport, de balade et de déplacement en ville est jugée trop hâtive par certains urbanistes. Ces derniers pensent que la Coquette ne s’y prête pas encore et les conditions de sa pratique ne sont pas réunies pour le moment. « Réaliser des pistes cyclables et encourager les gens à faire du vélo en ville est à mon sens une décision démagogique. Notre ville ne dispose pas encore de voies de circulation au sens propre du mot permettant aux bicyclettes de circuler aisément et librement », a dit Abdelkader amoureux du vélo. « L’absence d’un véritable plan de circulation et de feux tricolores et la non prédisposition de la société à ce nouveau moyen de transport ainsi que le non-respect du code de la route peuvent compromettre à coup sûr la réussite de ce projet », a-t-il encore dit. Nombre de personnes que nous avons questionnées, trouvent que vulgariser la pratique du vélo n’est pas une mince affaire, car les gens verront d’un mauvais œil les vélocipèdes telle une procession circuler en ville. Pour ce qui est de la gent féminine, elle aura du mal à monter la bicyclette à cause de l’attitude négative des individus et des stéréotypes préconçus en l’absence d’une culture proprement dite. Pour toutes ces raisons, la pratique du vélo et la réalisation de pistes cyclables en ville obéissent à des études de faisabilité permettant le lancement ou pas de la circulation officielle du vélo qui reste tributaire du manque de vrais axes routiers. Pour éviter d’éventuels accidents de la route à l’avenir, les concepteurs et les initiateurs de ce projet devront prévoir des déviations au cas où le tramway circulerait un jour à Annaba. Au Québec, quelques dizaines de cyclistes tués chaque année sur la route et quelques milliers de décès des suites d’une maladie cardio-vasculaire. Pour diminuer les accidents de la circulation, il faut multiplier les pistes cyclables et pratiquer du vélo pour diminuer les risques de maladie cardio-vasculaire. Enfin, selon la prestigieuse British Medical Association, des études faites confirment que le cœur des cyclistes affiche une santé étonnante et ces derniers sont moins à risque des maladies cardio-vasculaires. Et de poursuivre : « L’usage du vélo au quotidien permet une diminution des maladies cardio-vasculaires et du stress. 30 minutes de vélo par jour permettraient de diminuer ce risque par deux. La pratique régulière du vélo réduit aussi les risques de diabète chez les adultes, d’obésité et d’hypertension. Elle améliore aussi la qualité de la masse osseuse, l’endurance ainsi que le bien-être psychologique. En pratiquant le vélo régulièrement, durant une période de deux ans, on augmente également sa performance respiratoire de 13% ».