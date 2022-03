Alerte aux épices Des produits dangereux commercialisés 27 Mar 2022 Annaba 23196 fois Des produits dangereux commercialisés A l’approche du mois sacré du Ramadhan, certains commerçants véreux ne trouvent plus d’autres moyens pour arrondir leurs entrées que d’introduire dans de petites quantités d’épices des ingrédients issus de matériaux de construction. Le poivre noir est mélangé tout bonnement à du ciment, la brique rouge pilée et transformée en poudre est mêlée à du paprika (maakar). Les ménagères qui s’approvisionnent chez ces marchands ne font pas attention et placent une confiance entière en eux. Il ne faut pas acheter n’importe quoi, mais plutôt acheter des épices conditionnées qui portent la date de fabrication et celle de la péremption. Ces produits vendus en vrac sont dangereux et parfois leur odeur tourne avec le temps indiquant par là qu’ils sont impropres à la consommation. Ainsi, un verre ou quelques dizaines de grammes de cumin, de cannelle qui est très utilisée pendant le carême, du curcuma, peuvent devenir une source d’intoxication et amener ceux qui les ont consommés à subir de longues visites médicales suivies de dépenses pour l’achat de médicaments. Un dernier conseil, prenez une cuillerée d’épice et mouillez-la, vous constaterez parfois que le mélange contient des matériaux de construction.