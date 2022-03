Annaba Voirie Acquisition de 20 camions à bennes tasseuses

Voirie Acquisition de 20 camions à bennes tasseuses 27 Mar 2022 Annaba 1164 fois Acquisition de 20 camions à bennes tasseuses Le parc véhicules de la wilaya d’Annaba se renforce à travers l’acquisition de 20 camions à bennes tasseuses flambants neufs. Les autorités tentent ainsi de mettre un terme au problème de ramassage des ordures ménagères qui ne cesse de causer des désagréments. Ces camions à bennes tasseuses seront d’un grand apport pour le ramassage des ordures ménagères qui jonchent le sol de plusieurs quartiers. Les ouvriers éboueurs se voyaient souvent obligés de fournir de grands efforts, afin de mettre fin à ce manque de civisme d’une grande majorité des résidents. Ainsi dix unités ont déjà été réceptionnées par la wilaya et reçu la visite de M. Berrimi Djamel Eddine le wali d’Annaba. Dix autres suivront dans les jours à venir et doivent être remises aux APC de la wilaya au cours d’une cérémonie protocolaire. La ville d’Annaba quant à elle s’est déjà dotée de balayeuses à brosses rotatives et d’aspirateurs géants, qui vont mettre fin à la dure tâche des balayeurs trainent leurs bacs à ordures roulants à travers les artères la ville. Ces ouvriers seront d’un grand apport pour d’autres travaux de la voirie. Ainsi après la remise il y a quelques temps, de bus de ramassage scolaire par le wali à toutes les communes de la wilaya, le chef de l’exécutif a pris l’initiative de penser à l’assainissement et débarrasser ainsi les localités des décharges sauvages.