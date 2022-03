Bouffée d'air frais par El-Houari Dilmi Non, le football n'est pas l'opium du peuple mais bien un vaccin anti-déprime en ces temps où le monde va mal et où les souffrances des peuples résonnent comme une malédiction qui s'abat sur le genre humain. Chez nous, la victoire des Algériens en terre camerounaise, là où ils sont tombés de très haut il y a quelques mois seulement pour se relever magistralement, a donné une bonne dose de joie aux férus du ballon rond. L'admirable combativité des joueurs et la maestria du coach ont damé le pion aux Lions indomptables qui se croyaient imprenables dans leur chaudron du stade Japoma. L'autre leçon à retenir est celle de rappeler que le mot «impossible» ne fait pas partie du lexique algérien, quand onze hommes sur un rectangle vert, en véritables guerriers, donnent le holà à un peuple dont le destin n'est peut-être pas celui qu'il mérite. Des langues fourchues croient comme en la prunelle de leurs yeux exorbités qu'en football, seul le ballon n'est pas payé et c'est pourtant lui qui prend le plus de coups ! L'enseignement à tirer d'un homme comme Belmadi qui se bat, avec rage, contre la «culture de l'échec» ancrée dans beaucoup d'esprits, pour prouver que le pays, dans les autres pans de la vie nationale, peut se redresser et se mettre au diapason de ce qui se fait de mieux dans le monde. Que le président de la République ou le chef de l'armée soient les premiers à féliciter les coéquipiers de Ryad Mahrez, est une autre manière de montrer le chemin à tous ceux qui ne sont pas à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Même si la part de l'irrationnel dans le monde du football est une vérité, cette génération dorée de footballeurs algériens redonne de l'espoir à une jeunesse en perte de ses repères, et agit comme un antidépresseur sur une bonne partie, pour ne pas dire la majorité du peuple algérien. Le football, et par déclinaison l'équipe nationale, a toujours été la seule bouffée d'air frais pour les Algériens. Pourvu que ça dure !