Demandeurs d’emploi Plus de 12.000 allocations chômage versées à Annaba 27 Mar 2022 Annaba 7106 fois Plus de 12.000 allocations chômage versées à Annaba À partir d’aujourd’hui, lundi 28 mars, 12.094 demandeurs d’emploi de la wilaya d’Annaba vont bénéficier de l’allocation chômage fixé à 13.000 dinars, en attendant le traitement de 17.495 nouveaux demandeurs de travail à partir du prochain mois d’avril. Depuis son annonce en fin d’année 2021, l’avènement et la mise en place de l’allocation chômage a vu l’inscription de 1.080.000 demandeurs d’emploi au niveau national et bien plus de 20.000 au niveau de la wilaya d’Annaba. Dans un premier temps, le traitement de la conformité des dossiers a réduit la liste des bénéficiaires à 500.000 demandeurs d’emploi au niveau national et exactement 12.094 dans la wilaya d’Annaba, comme indiqué par l’annexe locale de l'emploi Annaba. À partir de cette date, chaque demandeur d’emploi devra se présenter personnellement tous les deux mois afin de vérifier si sa situation professionnelle a changé, sans quoi, son allocation sera annulée. Une fois la première phase de mise en service de cette procédure activée aujourd’hui même, avec le lancement des virements de l’allocation chômage, la prochaine étape consistera en la relance de la plateforme d’inscription « Minha ». Sur ce point, les modalités d’inscriptions ont été revues et simplifiées pour optimiser le temps d’inscription. De plus les données des inscrits sur la plateforme seront dorénavant partagées pour être croisées avec les bases de données du ministère des affaires intérieures, la CNAS, la CNAC, l’ANADE et les organismes de subvention de projets, afin d’éviter les fraudes ou autres complications. Une fois les inscriptions faites, dans les six mois à venir, l’agence mènera l’enquête pour déterminer si le demandeur d’emploi ne dispose d’aucune source de revenu déclaré où autre, que ce soit dans le secteur privé ou bien public.