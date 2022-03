Annaba : cambriolage à la cité Travesti, il était vêtu d’un « DjiIbab » !

Travesti, il était vêtu d’un « DjiIbab » ! 27 Mar 2022 Annaba 11776 fois Travesti, il était vêtu d’un « DjiIbab » ! La scène digne d’un thriller américain, s’est passée, avant-hier samedi 26 mars, aux environs de 10 heures du matin, juste à l’entrée de la cité « Safsaf », plus précisément dans un immeuble mitoyen de celui qui abritait des ex-bureaux de l’OPGI. Déguisé en femme en portant carrément un « Djilbab », le cambrioleur, la trentaine, originaire du bidonville du Fakharine, est un récidiviste notoire, qui serait le principal auteur des maraudages d’appartements dans toutes les cités de la plaine Ouest. Il a réussi à s’introduire à l’aide des clefs, dans un appartement appartenant à une personne âgée, apprend-on de source sécuritaire. A ce moment-là, ces complices au nombre de deux, toujours en fuite et non encore identifiés, faisaient la sentinelle à l’entrée du bâtiment. En fouillant l’appartement, le pilleur a mis la main sur un coffre-fort de 50 kilos environ. Et afin d’éviter de faire du bruit dans les escaliers pour ne pas attirer l’attention des voisins, il a décidé de balancer le coffre-fort du deuxième étage. Une option qui n’a pas tardé à l’exécuter d’ailleurs. Cependant, le vacarme engendré par la chute du coffre-fort qui s’est ouvert en raison du violent choc, a fait fuir ces acolytes, mais a fini par attirer la curiosité des personnes présentes dans les lieux. Une fois dans la rue, le voleur totalement abruti par la drogue, selon la source, a procédé sous les yeux des passants, au ramassage des liasses de billets, estimés à plusieurs millions de centimes, dépassant un milliard, dit-on. Mais, l’auteur n’aura pas le temps de finir son opération de collecte. Il a été appréhendé et violement corrigé par les enfants du quartier, avant qu’il ne soit livré aux flics. En attendant l’identification et l’arrestation de ses complices, le cambrioler est toujours gardé aux geôles du huitième arrondissement de police.