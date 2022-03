Algérie – Cameroun ce soir, 20h30, à Blida À 90 minutes du Qatar À une marche du Mondial-2022 au Qatar, les Verts sont appelés à finir le boulot, dès ce soir, dans leur stade fétiche de la ville des Roses. La mission est difficile face aux Lions camerounais, mais «impossible n’est pas algérien». Les Algériens se mettent à rêver d'une 5e participation au Mondial, ce qui serait une juste récompense pour la bande à Djamel Belmadi, qui marque de la plus belle des manières l'histoire du football national. Avantagée par sa courte victoire ramenée de Douala, vendredi dernier, face à la sélection camerounaise (1-0), elle s'apprêtera, ce soir, à confirmer ce succès. À la suite de ce succès hors de ses bases, l'Algérie est favorite pour arracher un des 5 billets africains qualificatif à la prochaine Coupe du monde prévue au Qatar à la fin de l'année en cours. Tous les Algériens sont optimistes quant au passage des Verts à la phase finale du Mondial qui se déroulera dans le pays où réside le sélectionneur national, Djamel Belmadi. Et là, il n'est un secret pour personne, qu'en dehors des fans des Verts, les Qataris qui n'oublient jamais ce que le coach Belmadi a donné avec leur sélection nationale, seront les premiers à encourager les Verts. Mais, pour le moment, on n'en est pas encore là. Il va falloir d'abord passer l'écueil des Camerounais qui ont débarqué, dimanche soir à Alger, avec la ferme détermination de renverser la situation en leur faveur et se qualifier. Belmadi et ses joueurs savent très bien que les Lions indomptables sont déterminés à jouer leur va-tout dans cette deuxième manche décisive. Pour bien préparer cette rencontre, Belmadi et ses joueurs ont directement rejoint le Centre technique national de la Sidi Moussa, dès leur retour de Douala. Le «très malin» coach des Verts a bien déjoué les plans de son homologue camerounais, Rigobert Song au match aller sur le plan de l'effectif rentrant. Belmadi a en effet adopté une stratégie différente de la «logique», en chamboulant tous les plans des Camerounais. Il a d'abord débuté par une défense à 5, alors que Bennacer et Zerrouki, dans la zone médiane, faisait le «rouleau compresseur». Ensuite, il a fait rentrer Bendebka et Feghouli. Et sur ce dernier changement il faut reconnaître que Belmadi est très prévisionnel. Il a remplacé Mahrez par Feghouli, voulant ménager son capitaine pour le retrouver plus frais au match retour. Par contre, le driver des Verts ne pourra pas compter sur les services de Ramy Bensebaïni, suspendu pour cumul de cartons. Touba est le mieux indiqué pour prendre sa place. Sauf si Belmadi crée une nouvelle surprise en alignant un autre joueur qu'il considère plus apte et surtout plus en forme et compatible avec les données de ce deuxième match. Il faut convenir, comme l'ont si bien dit tant Belmadi que le capitaine Mahrez, que «rien n'est encore joué dans ce match en dépit de la courte victoire au match aller. Il reste une deuxième manche décisive» et c'est elle qui tranchera. Les Camerounais vont jouer leur va-tout et à Belmadi de bien analyser les «six parties» du match en effectuant les réglages adéquats, au fur et à mesure du déroulement de la partie, pour la gagner et ainsi se qualifier à la Coupe du monde. Les Verts sont donc bien prêts pour arracher leur 5e participation à cette prestigieuse et historique compétition planétaire. Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 29-03-2022 Share