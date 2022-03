L'Algérie éliminée, « le ciel est tombé sur la tête » de Belmadi Et dire que l'on pensait qu'il n'y avait que le PSG pour nous offrir de telles éliminations... Après une CAN ratée dans les grandes largeurs, l'Algérie s'est également manquée ce mardi soir, laissant sa place pour le prochain Mondial lui échapper au profit du Cameroun. Une défaite lourde de conséquence et difficile à digérer pour Belmadi : « On est effondré. On a mis notre vie entre parenthèses pour ce match, pour notre pays, notre peuple. Le ciel nous est tombé sur la tête. C'est du football, c'est du sport. Mais c'est toute notre vie, en même temps. » Le sélectionneur des Fennecs tente ensuite de comprendre cette fin de match totalement folle (but du Cameroun à la 124e) : « Je ne sais pas si on a failli mentalement. À dix secondes d'une qualification pour un Mondial, c'est sûrement un problème de concentration, de lucidité. On n'a jamais été mis en danger, jamais dominé, sauf sur coups de pied arrêtés et ces dix secondes. Le château de cartes s'effondre. » Celui qui est en poste depuis 2018 reconnaît avoir du mal à imaginer la suite : « C'est difficile pour moi de parler d'avenir. Il y a des bilans à faire. Il va falloir se relever. L'Algérie est une grande nation. Il y a encore de belles choses à faire, avec ou sans moi. » One, two, three : viva Belmadi.