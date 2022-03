Algérie éliminée, le coup de gueule de Belmadi

L'élimination de l'Algérie face au Cameroun en barrage de la Coupe du monde 2022 est douloureuse pour Djamel Belmadi qui a pointé les arbitres du doigt. Djamel Belmadi dénonce Djamel Belmadi dénonce Du rire aux larmes en quelques secondes, c'est ce qu'ont vécu les supporters algériens hier, dans les derniers instants du barrage retour au Mondial 2022 que leur sélection disputait à Blida face au Cameroun (1-2, a.p.). Alors qu'ils pensaient avoir fait le plus dur en inscrivant un but égalisateur et libérateur à la 118e minute de la prolongation, les hommes de Djamel Belmadi en ont concédé un dans les ultimes secondes de la partie (120e+4). Résultat, d'une immense joie, ces derniers sont passés à une infinie tristesse. De son côté, et sans minimiser la victoire du Cameroun, le sélectionneur algérien s'en est pris aux arbitres. Voir aussi : Mbappé dit non au Qatar ! Et pas seulement ceux de ce match si cruel pour les Algériens, mais de manière plus générale. Pour Djamel Belmadi le corps arbitral manque de respect depuis trop longtemps à la sélection. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC. "Je le dis aujourd'hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, ils voient notre travail, mais ne nous respectent pas. [...] Ces deux dernières années, je n'ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d'excuses. Ce sont des faits." Spirale négative Au-delà de propos dont la négativité est peut-être amplifiée par le scénario improbable de la fin de rencontre, c'est un nouveau coup d'arrêt pour l'Algérie. Vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les Fennecs s'étaient aussi adjugé la Coupe arabe en décembre dernier. Mais depuis, le plongeon est sans fin avec une CAN 2021 totalement loupée, et donc cette ultime sortie de route qui prive les Algériens d'une participation à un Mondial qui leur tendait pourtant les mains. Reste désormais à savoir si Djamel Belmadi voudra et pourra rester à la tête de la sélection. ARNOLD Fortin